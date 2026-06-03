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吐露港公路货车突跌石屎板 险中后车：早两秒bye bye咗

突发
更新时间：00:54 2026-06-03 HKT
发布时间：00:54 2026-06-03 HKT

吐露港公路惊现公路炸弹，再有货车因载货不稳险酿成意外。昨日（2日）网上流传一段车CAM影片，画面显示当日下午时分，一辆沿吐露港公路行驶的开斗货车，车斗内一块巨型石屎板突然在高速行驶中跌落路面，当场扬起漫天灰尘。紧随其后的一辆私家车女司机及时扭軚闪避，与死神擦身而过。事后女司机心有余悸，在社交平台大叹：「早两秒都bye bye咗！」

巨型石屎板破空跌落 扬起漫天灰尘

警方证实当日下午接获多宗报案，指涉事货车除了跌下石屎板，更沿路掉落床褥，幸事件中无人受伤。

据网上流传一段长约17秒的车CAM影片可见，事发于周二（2日）下午大约4时47分。当时一辆开斗货车沿吐露港公路左二线，往上水方向行驶。目测该辆货车的车斗内摆满了各式各样的杂物及物件，且并无严密覆盖。

当货车驶近林村对开时，车斗内一块巨型的石屎板怀疑因颠簸及捆绑不稳，突然破空而出，狠狠跌落行车线上。石屎板与柏油路面猛烈撞击，瞬间扬起大量灰尘，视觉效果震撼。巨型石屎板堕地后余势未了，在强大惯性下继续向左方路边位置高速滑行。

女司机极速扭軚避一劫 警方接获多宗报案

当时，拍摄到这惊险一幕的私家车正沿后方的左一线行驶。面对迎面高速滑落的石屎板，私家车司机反应迅速，生死一瞬之间立即稍微扭往左边膊道避开，才不致酿成严重车祸。司机随后将这段惊魂影片上载至社交平台，并发文直呼命大，坦言若车速「早两秒都bye bye咗」。

警方就事件回复传媒查询时表示，于周二（2日）下午4时51分接获市民报案，指一辆货车驶至吐露港公路往上水方向近林村时，沿途跌下床褥和石屎板。

随后于下午4时56分，警方再接获一名44岁文姓女司机报案，指一辆货车在相同位置跌下石屎板，文女驾驶私家车驶经上址时险被击中。幸运的是，在两宗报案及意外事件中，均无人受伤。警方正根据资料追查涉事货车司机。

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