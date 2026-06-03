吐露港公路吊臂车堕石屎板 后车险中招：早两秒bye bye咗

吐露港公路惊现公路炸弹。昨日（2日）网上流传一段车CAM影片，画面显示当日下午时分，一辆开斗吊臂货车沿吐露港公路行驶期间，车斗内一块巨型石屎板突然在高速行驶中跌落路面，当场扬起漫天灰尘，紧随其后的一辆私家车及时扭軚闪避，与死神擦身而过。事后女司机心有余悸，在社交平台大叹：「早两秒都bye bye咗！」

巨型石屎板破空跌落 扬起漫天灰尘

警方证实当日下午接获多宗报案，指涉事货车除了跌下石屎板，更沿路掉落床褥等，幸事件中无人受伤。

据网上流传一段长约17秒的车CAM影片可见，事发于周二（2日）下午大约4时47分。当时一辆开斗吊臂货车沿吐露港公路左二线，往上水方向行驶。目测该辆货车的车斗内摆满了各式各样的杂物及物件，且并无严密覆盖。

当货车驶近林村对开时，车斗内一块巨型的石屎板怀疑因颠簸及捆绑不稳，突然破空而出，狠狠跌落行车线上。石屎板与柏油路面猛烈撞击，瞬间扬起大量灰尘，视觉效果震撼。从网上图片可见，巨型石屎板连着铁链，堕地后向左方路边位置滑行，最后停在路旁。

女司机极速扭軚避一劫 警方接获多宗报案

当时，拍摄到这惊险一幕的私家车正沿后方的左一线行驶。面对迎面高速滑落的石屎板，私家车司机反应迅速，生死一瞬之间立即稍微扭往左边膊道避开，才不致酿成严重车祸。司机随后将这段惊魂影片上载至社交平台，并发文直呼命大，坦言若车速「早两秒都bye bye咗」。

警方就事件回复传媒查询时表示，于周二（2日）下午4时51分接获市民报案，指一辆货车驶至吐露港公路往上水方向近林村时，沿途跌下床褥和石屎板。

随后于下午4时56分，警方再接获一名44岁文姓女司机报案，指一辆货车在相同位置跌下石屎板，文女驾驶私家车驶经上址时险被击中，车身被激溅的碎石击中损毁。幸运的是，在两宗报案及意外事件中，均无人受伤。警方将案件列作「交通意外无人受伤」处理，并正根据资料追查涉事货车司机。

影片曝光后随即引发回响，网民议论纷纷，有人慰问片主，直呼「你真系要去还神」、「好险，真系执返条命」。同时，网民对该名吊臂车司机口诛笔伐，呼吁检举「做佢救世人」、「影唔到车牌照做咗先，佢哋（警方）可能有其他镜头会影到」。

更有不少当时途经该路段的苦主及目击者现身爆料，称：「依架X街系广福已经掉咗一板铁板系中线」、「佢应该仲跌左木板，我行过咗，左边两条軚，漏紧气」。