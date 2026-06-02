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警反黑组捣乐华南邨武器库 检多包K仔可卡因 两黑帮少年被捕最细仅13岁

突发
更新时间：23:32 2026-06-02 HKT
发布时间：22:41 2026-06-02 HKT

黄大仙警区反黑组人员接获线报，指乐华南邨展华楼一单位藏有大量武器，至今日（2日）傍晚突击搜查单位，当场拘捕两名有黑帮背景的青年，检获大量武器及毒品，其间缉毒犬亦有到场协助搜证，警方正追查该批武器用途。

据了解，警方在单位检获约100包可卡因、氯胺酮及依托咪酯毒品，另外又起出折刀、西瓜刀及铁架等武器。至于被捕的两名青年分别13及14岁，均就读中二，其中一人与家人居于涉案单位。今日他们放学回家，再外出离开单位时被警方拘捕。

警方在单位内拘捕两名有黑帮背景的青年。
警方在单位内拘捕两名有黑帮背景的青年。
探员在单位内检获大量武器及毒品。
探员在单位内检获大量武器及毒品。
缉毒犬到场协助搜证。
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