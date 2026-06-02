鲗鱼涌7旬翁疑游泳遇溺 跑友发现岸边遗钓鱼用具报警 消防寻获遗体

今日（2日）下午5时许，警方接获途人报案，指怀疑有人在鲗鱼涌海滨花园堕海。消防随即派消防轮在对开海面搜索，其后发现一具男性遗体，证实是男事主。

据了解，有市民下午2时左右沿鲗鱼涌海滨花园的沿海步道跑步，当时见到一名钓鱼翁在岸边钓鱼，惟两小时后发现该人失去踪影，仅遗下钓鱼用具在场，担心他堕海失踪，于是报警。

消防海面搜索近6小时至晚上约11时，发现71岁姓黄男事主，惟当时他已完全没有意识，经检查后当场证实死亡。警方随即联络死者家人到场协助辨认遗体。

据了解，死者家在附近，经常到上址游泳，初步估计他游泳遇溺身亡。