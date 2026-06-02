Save Lily｜Danny父被带返翠雅山房旅馆搜查 双手被反锁上手扣 一脸倦容
更新时间：20:18 2026-06-02 HKT
发布时间：20:18 2026-06-02 HKT
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一对港人父母被揭在芬兰家中分娩，首胎夭折，次女Lily因健康情况被瑞典强制接管，而幼子Danny出生大约两个月仍未领取出世纸，引起广泛关注。警方以涉嫌疏忽照顾儿童罪于长沙湾区拘捕两人，而Danny被送往明爱医院检查。
被捕男女分别被扣留在长沙湾警署及红磡警署，至晚7时左右，探员将男子带返其女友报住的荔枝角「饶宗颐文化馆—翠雅山房」旅馆单位调查，逗留将半小时后离去。《星岛头条》在场所见，男子身穿白色短袖上衣，双手反锁被扣上手扣，一脸倦容。
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宣称Danny父母 拒入境处DNA检测要求 邓炳强：以疏忽照顾儿童罪拘捕两人
保安局局长邓炳强表示，警方在长沙湾区找到Danny及其自称父母的二人，Danny将送去医院检查，而其宣称父母的两人因疏忽照顾儿童罪被捕。他指，该两名自称父母的人于较早前与入境处联络，宣称Danny是其家中生产的儿子，当局其后要求他们提供证明，惟该名自称母亲的人暂时仍未能提供任何产前检查的纪录、妊娠期的照片、带小孩去医院检查的纪录等，且拒绝提供DNA比对。
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