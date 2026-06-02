Save Lily｜Danny父被带返翠雅山房旅馆搜查 双手被反锁上手扣
更新时间：20:18 2026-06-02 HKT
发布时间：20:18 2026-06-02 HKT
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一对港人父母被揭在芬兰家中分娩，首胎夭折，次女Lily因健康情况被瑞典强制接管，而幼子Danny出生大约两个月仍未领取出世纸，引起广泛关注。警方以涉嫌疏忽照顾儿童罪于长沙湾区拘捕两人，而Danny被送往明爱医院检查。
被捕男女分别被扣留在长沙湾警署及红磡警署，至晚7时左右，探员将男子带返其女友报住的荔枝角「饶宗颐文化馆—翠雅山房」旅馆单位调查，逗留将半小时后离去。《星岛头条》在场所见，男子身穿白色短袖上衣，双手反锁被扣上手扣，一脸倦容。
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