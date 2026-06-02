Save Lily｜港人父母押返警署扣查 幼子Danny送明爱医院检查 社署人员到场了解

一对港人父母被揭在芬兰家中分娩，首胎夭折，次女Lily因健康情况被瑞典强制接管，而幼子Danny出生大约两个月仍未领取出世纸，引起广泛关注。保安局局长邓炳强今日（2日）表示，警方以涉嫌疏忽照顾儿童罪，于长沙湾区拘捕两人。

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消息指，两人今日下午在长沙湾广场被警方拘捕，之后分别带到长沙湾警署及红磡警署，现正被扣留调查，至于Danny则被送往明爱医院检查。至下午近5时，数名社会福利署人员到院探望及了解后，乘坐私家车离开。

数名社会福利署人员下午曾到明爱医院探望Danny。

数名社会福利署人员下午曾到明爱医院探望Danny。

保安局局长邓炳强指，两人早前与入境处联络，宣称Danny是其家中生产的儿子，当局其后要求他们提供证明，惟他们未能提供任何医疗纪录，且拒绝提供DNA比对，甚至是女方怀孕的相片亦没有，他质疑婴儿出生后未曾身体检查，很明显已构成疏忽照顾。