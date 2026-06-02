汉华中学｜前篮球队成员不满翁金骅严厉教法退队 曾爆粗闹学生、迟到要罚钱

社交平台Threads周一（6月1日）流传片段，显示一名男生在汉华中学的篮球场上被翁金骅教练公开责罚，期间更被对方捉住其左手多次让其自掴。影片上载后引来各界关注。有立法会议员认为无论自掴力度大不大，如此掌掴都是一件颇为侮辱性的行为，促请校方及翁金骅本人交代事件。

有汉华中学前篮球队成员，现读中三的刘同学表示，翁金骅教练非常严厉，对学生迟到比较严格，迟到要罚钱，要做体能训练，「打学界，严格系好正常，有听过佢讲粗言秽语，亦见过佢一次有郁手（打人）。听过人讲如果迟到要罚钱。」

读中三的刘同学坦言不满翁Sir的教法。杨伟亨摄

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他说，翁在片段拍摄时已执教五年，「有学生退队，除因能力不足外，亦不满意翁咁严厉教法。严格系为自己学校争光，为好成绩，但严格到出手，就唔系咁好，伤害心灵已经唔好，掴一巴更会影响学生心态。」刘同学自己已退队两年，自己能力不足外，他亦不满意翁的教法。

另外，就读中三的何同学表示，自己就读小学时曾跟翁金骅教练学打篮球，直言他为人严厉，更曾向学生讲粗口责骂，「亲眼见过翁SIR严厉对待学生…因为我哋系D1（中学校际篮球比赛第一组），佢会想我哋去到好top，所以一定严格…佢会讲粗口闹我哋，我哋惊佢㗎，因为佢系学校大佬，体育顾问呀嘛」。

读中三的何同学声称翁Sir曾用粗口责骂学生。杨伟亨摄

何同学坦言现今这一代学生是需要「爱的教育」，而非责骂，「你咁恶，大家都会想放弃，我有啲朋友本身都系篮球队，但因为太严格顶唔顺，无爱嘅教育就退晒队，无咗斗志」。被问到事件发生于2023至24学年，但有关片段直到近日才曝光，校方亦在今日始发通告，他则认为校方做法「有啲迟」。