元朗18岁学生叼烟踩电动单车载2朋友 涉危险驾驶等6宗罪被捕

日前网上流传一段影片，显示有青年在青山公路元朗段、商场「元点（YOHO Mix）」对出的主要干道踩电动单车飞驰，车后更载有两人，3人当时没有佩戴头盔及其他防护装备，而且青年更「叼住支烟」，状甚危险。警方经调查后拘捕一名18岁青年，涉嫌「危险驾驶」及「无牌驾驶」等6宗罪，稍后亦会考虑票控两名乘客「乘坐电单车时不配戴认可的安全头盔 」。据了解，被捕18岁青年报称学生，身后两人为其朋友，当时他踩电动单车载朋友去游玩。

一名青年在元朗踩电动单车飞驰，车后更载有两人。网上片段截图

一名青年在元朗踩电动单车飞驰，车后更载有两人。网上片段截图

一名青年在元朗踩电动单车飞驰，车后更载有两人。网上片段截图

元朗分区特遣队督察郑耀在记者会表示，警方留意到早前有网上片段，显示一名男子驾驶一辆怀疑电动可移动工具的电动单车，载有两人在元朗朗业路近青山公路元朗段马路上行驶，当时3人没有佩戴头盔，影片亦显示当时至少有两辆车辆与电动单车非常接近，险象环生，严重违反交通法例。

元朗警区非常重视案件并主动展开调查，经深入调查后，昨日（6月1日）下午在元朗区拘捕一名18岁本地男子，涉嫌「危险驾驶」、「无牌驾驶」、「驾驶未获发牌照的车辆」、「驾驶时没有第三者保险」、「驾驶电单车时没有戴上认可防护头盔」及「在乘客没有戴上认可防护头盔时驾驶电单车」。

行动中，警方成功检取一辆涉案电动单车及被捕人士当日身穿的衣物。被捕男子已获准保释候查，须于八月中向警方报到，而相关电动单车亦会安排送往运输署作进一步检验。至于另外两名乘客，警方稍后亦会考虑票控「乘坐电单车时不配戴认可的安全头盔 」。