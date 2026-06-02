葵涌夺命车祸│死者妻儿亲属伤心路祭 神情哀恸

昨午（1日）葵涌石荫路60岁姓孙外卖员骑单车期间，被九巴撞倒卷落车底，头伤惨死。死者妻子、儿子及亲友，今（2日）下午返抵现场进行路祭，他们带备香烛祭品，在场拜祭，交通警员在场协助维持交通。可见孙妻伤心落泪，亲友哀恸，路祭过程约20分钟，稍后众人登车离开。

孙男为外卖员，亦为石荫东邨街坊，昨日他踏单车驶至石荫路的北葵涌公共图书馆对开时，疑失控冲向235M路线九巴，遭拖行约10米，身上多处皮开肉绽。事主下半身被巴士车头车轮压住，地上有一条明显煞车痕，以及一对波鞋散落路中。

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单车男被卷入巴士车底重创，最终回天乏术。网上图片

现场血迹斑斑。曾志恒摄

现场血迹斑斑。

警员在场调查。

巴士右边车头挡风玻璃爆裂，相信巴士右车头将事主撞倒卷落车底。现场遗下大滩血渍，事主的帽及波鞋散落一地。警方经初步调查，以涉嫌危险驾驶引致他人死亡，拘捕60岁姓陈巴士男车长。