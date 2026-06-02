东头村道的士左摇右摆遭警截 7旬司机涉毒驾被捕
更新时间：12:13 2026-06-02 HKT
发布时间：11:24 2026-06-02 HKT
发布时间：11:24 2026-06-02 HKT
黄大仙东头村道东头村道美东邨对出，今（2日）早上约10时，一部的士沿东头村道行驶，其间因行车不稳，左摇右摆引起警员注意，警员遂截停该部的士调查，发现姓陈(76岁)的士司机神情呆滞，口齿不清，于是向陈男进行快速口腔液测试，验出对海洛英及可卡因毒品呈阳性反应，涉毒后驾驶被捕。车厢内暂未找到毒品，警员稍后召来搜索犬到场搜车。案件将交由东九龙交通特遣队接手跟进。
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