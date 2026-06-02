吐露港公路私家车疑失控撞壆 三轮飞脱司机杳踪 

大埔吐露港公路清晨发生交通意外。一辆白色私家车沿公路往大埔方向行驶期间，怀疑失控狂撼右边石壆，冲力之猛烈令私家车反弹回大路，全车四个车轮更有三个当场飞脱，其中一个车轮甚至飞越对面马路草丛，车身零件散落一地。然而，当救援人员赶抵现场时，却发现车内空无一人，司机在意外后不知所终。警方正将案件列作「交通意外后不顾而去」展开调查，正追查司机下落。

狂撼石壆反弹路中 轮胎飞越对面草丛

事发于今日（2日）清晨5时51分至6时许，据报该辆白色私家车正沿吐露港公路，往大埔方向行驶。当车辆驶至近沙田马场及污水处理厂对开时，疑「自炒」猛撞向右边的路边石壆，最后打横停在行车线的中线与快线位置。

车祸后，车辆两个前轮及右后轮全数撞至甩脱。读者提供图片

其中一个轮胎直接飞堕至对面马路的草丛之中。读者提供图片

意外中，白色私家车损毁严重，形同废铁。最令人咋舌的是，车辆四个车轮中，两个前轮及右后轮共三个轮胎竟然被全数撞至甩脱，其中更有轮胎在巨大冲力下，直接飞堕至对面马路的草丛之中。车身多处结构变形，大量汽车零件碎裂并散落路面，现场一片狼藉。由现场环境推断，车祸发生时的撞击力相当猛烈。

其他途经的驾驶人士见状，目击车祸现场惨烈，怀疑有司机及乘客受伤被困，大惊之下纷纷代为致电报案求助。

然而，当消防及救护人员到场后，赫然发现涉事私家车内空无一人。救援人员及执法人员随即在车祸现场附近公路及草丛一带进行全面搜索，惟经过一番搜寻后依然毫无发现，相信涉事司机在意外发生后，已自行步出车厢并迅速逃离现场。事件中初步证实无人受伤。

警方随后调派交通巡逻车到场协助指挥交通，并封锁受影响的行车线。受意外及清理路面碎片影响，吐露港公路往大埔方向的交通在清晨时分一度稍为挤塞。警方目前正根据涉事私家车的车牌登记资料，设法联络车主，并全力追寻司机下落。