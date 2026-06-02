吐露港公路私家车撞壆 三轮飞脱司机杳踪 

大埔吐露港公路清晨发生交通意外。一辆白色私家车沿公路往大埔方向行驶期间，失事狂撼右边石壆，冲力之猛烈令私家车反弹回大路，全车四个车轮更有三个当场飞脱，其中一个车轮甚至飞越对面马路草丛，车身零件散落一地。然而，当救援人员赶抵现场时，却发现车内空无一人，司机在意外后不知所终。警方将案件列作「交通意外后不顾而去」展开调查，正追查司机下落。

狂撼石壆反弹路中 轮胎飞越对面草丛

事发于今日（2日）清晨6时许，据报该辆白色私家车正沿吐露港公路，往大埔方向行驶。当车辆驶至近沙田马场及污水处理厂对开时，「自炒」猛撞向右边的路边石壆，最后打横停在行车线的中线与快线位置。

车祸后，车辆两个前轮及右后轮全数撞至甩脱。读者提供图片

其中一个轮胎直接飞堕至对面马路的草丛之中。读者提供图片

意外中，白色私家车损毁严重。最令人咋舌的是，车辆四个车轮中，两个前轮及右后轮共三个轮胎竟然全数撞至甩脱，其中更有轮胎在巨大冲力下，直接飞堕至对面马路的草丛之中。车身多处结构变形，大量汽车零件碎裂并散落路面，现场一片狼藉。其他途经的驾驶人士见状，怀疑有司机及乘客受伤被困，纷纷代为致电报案求助。

消防及救护人员到场后，赫然发现涉事私家车内空无一人。人员随即在车祸现场附近公路及草丛一带进行搜索，但依然毫无发现，相信涉事司机在意外发生后，已自行步出车厢并离开现场。

警方随后调派交通巡逻车到场协助指挥交通，并封锁受影响的行车线。受意外及清理路面碎片影响，吐露港公路往大埔方向的交通在清晨时分一度稍为挤塞。警方目前正根据涉事私家车的车牌登记资料，设法联络车主，并全力追寻司机下落。