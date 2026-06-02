珍惜生命｜柴湾兴华邨八旬翁梯间堕楼 当场证实身亡

周一（1日）晚上11时53分，警方接获兴华邨展兴楼保安员报案，称发现一名老翁倒卧在展兴楼大厦对开的空地上，怀疑事主从高处堕下。

警方及救护人员接报赶抵现场，惟经仔细检查后，证实该名老翁已无生命迹象，当场不治，毋须送院。

执法人员随即封锁现场，并用帐篷遮盖死者遗体展开调查。经初步核实，死者为一名86岁姓罗老翁，相信他是从大厦的梯间位置失足或跳下堕地。警方在现场并未检获遗书，其堕楼原因及真正死因，仍有待安排验尸后作进一步确定。

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