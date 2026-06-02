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珍惜生命｜柴湾兴华邨八旬翁梯间堕楼 当场证实身亡

突发
更新时间：05:56 2026-06-02 HKT
发布时间：05:56 2026-06-02 HKT

周一（1日）晚上11时53分，警方接获兴华邨展兴楼保安员报案，称发现一名老翁倒卧在展兴楼大厦对开的空地上，怀疑事主从高处堕下。

警方及救护人员接报赶抵现场，惟经仔细检查后，证实该名老翁已无生命迹象，当场不治，毋须送院。

执法人员随即封锁现场，并用帐篷遮盖死者遗体展开调查。经初步核实，死者为一名86岁姓罗老翁，相信他是从大厦的梯间位置失足或跳下堕地。警方在现场并未检获遗书，其堕楼原因及真正死因，仍有待安排验尸后作进一步确定。

 

防止自杀求助热线：

 

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service 

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