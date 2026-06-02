旺角救护车「送院途中」撼九巴 车头泵把飞脱 另调车接力送伤者

旺角昨夜惊传交通意外。一辆正载客前往医院的救护车，在旺角亚皆老街行驶期间，怀疑收掣不及撞向前方一辆正等候交通灯的九巴车尾。意外导致救护车车头泵把当场撞至飞脱，幸事件中无人受伤。有关部门事后紧急调配另一辆救护车到场「接力」，将车上伤者送院治理。

九巴中线等灯 救护车疑收掣不及

事发于昨晚（1日）11时21分，涉事的一辆13D路线九巴，当时正开往维港湾方向。当巴士驶至亚皆老街与西洋菜南街西行方向行车线的中线时，因应前方交通灯号而减速停下。孰料，一辆尾随其后的救护车怀疑未能及时煞车，当场「撼」向巴士车尾。

救护车的车头泵把严重受损并飞脱。fb@Kc Yeung

意外地点在旺角亚皆老街。fb@Kc Yeung

撞击力道不轻，导致救护车的车头泵把严重受损并飞脱，而被撞的九巴车尾左边车身亦轻微撞毁，现场遗下部分汽车碎片。

另一救护车接力 送伤者往广华医院

警方接报后赶抵现场调查及协助指挥交通，经初步证实，巴士及救护车上均无人受伤，两名司机亦通过酒精呼气测试。

据了解，涉事救护车在发生意外前，车上载有一名伤者，正前往广华医院接受治理。意外发生后，为了不耽误救援时间，有关部门在接报后已即时额外调配另一辆救护车赶赴现场协助，成功将该名伤者转移，并继续送往广华医院接受治理。警方目前正就意外原因展开进一步调查。