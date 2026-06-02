大角咀情侣争执 女激动跳海获救送院 男上警车助查

旺角发生蹈海事件。周一（1日）晚上11时许，一对20多岁的情侣于「一号银海」对出的海辉路公园内，疑因感情及生活烦恼争执，女方一时激动，跃身跳进海中。

大角咀发生堕海事件。周一（1日）晚上11时许，据报一名女子，在一号银海对开海边与男友争执后，突然情绪激动跳入海中。消防船及水警轮先后赶至，发现女事主已捉住救生圈，立即将其救起并送上岸，再交由救护车清醒送院治理。

警方接报后派出水警轮救援，人员到场时，发现女事主正抱著一个救生圈，在海中载浮载沉，意识清醒，于是将她救起，由救护车送院治理。男方则被带上警车协助调查。

现场消息指，二人在公园内为感情、家庭及工作等多问题争执，女方疑情绪突然失控，跳入海中，男事主见状即及时抛下救生圈，救图女友一命。