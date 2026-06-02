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大角咀情侣争执激动女蹈海寻短 男友急抛水泡救回一命

突发
更新时间：00:37 2026-06-02 HKT
发布时间：00:37 2026-06-02 HKT

旺角发生蹈海事件。周一（1日）晚上11时许，一对20多岁的情侣于「一号银海」对出的海辉路公园内，疑因感情及生活烦恼争执，女方一时激动，跃身跳进海中。

大角咀发生堕海事件。周一（1日）晚上11时许，据报一名女子，在一号银海对开海边与男友争执后，突然情绪激动跳入海中。男友见状后马上抛下救生圈施救，待女事主成功抓住后，把她救回上岸。

警方接报后也派出水警轮救援，人员到场时，发现已在岸上的女事主意识清醒，于是将她由救护车送广华医院治理。男方则在场协助警方调查。

现场消息指，男女事主在公园内为感情、家庭及工作等多问题争执，女方疑一时情绪失控，跳入海中，男事主情急智生，迅速抛下救生圈，成功救回女友一命。 

 

 

防止自杀求助热线：

 

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service 

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