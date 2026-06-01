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一日3宗宠物走私 深圳湾落马洲海关拘3男 检雀鸟仓鼠猫只

突发
更新时间：22:27 2026-06-01 HKT
发布时间：20:34 2026-06-01 HKT

香港海关今日（6月1日）分别在落马洲支线管制站及深圳湾管制站，接连侦破3宗动物走私案，拘捕3名入境男旅客，检获仓鼠、猫只、雀鸟等。

其中在落马洲支线管制站，关员在入境大堂分别截获两名33岁及66岁抵港男旅客。经检查后，关员在33岁男子个人行李内，检获装载于鸟笼的150只怀疑非法进口活雀鸟，估计市值共约3万元；以及在66岁男子的背囊内，检获一只约值2万元的怀疑非法进口活猫。

另外在深圳湾管制站，关员在入境大堂截查一名50岁抵港男旅客，经检查后在其背囊内，检获两只共约值40元的活仓鼠。

涉案3男均已被捕，各案已转交转交渔农自然护理署跟进。海关呼吁市民可透过24小时热线182 8080，专用电邮（[email protected]）或网上表格，举报怀疑走私活动。

海关警告，任何人未领有有效许可证而将动物输入香港，即属违法。根据《狂犬病规例》，任何人非法输入动物、动物尸体或动物产品，一经定罪，最高可被判罚款5万元及监禁1年。另外根据《公众衞生（动物及禽鸟）规例》，没有有效健康证明书而进口禽鸟，即属违法，一经定罪，最高可被罚款2.5万元。

 

 

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