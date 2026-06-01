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葵涌男子堕楼轻生 疑扯甩棚网撞穿棚架 送院不治

突发
更新时间：17:31 2026-06-01 HKT
发布时间：17:02 2026-06-01 HKT

葵涌和宜合道2至20号，今日（6月1日）下午4时许警方接获多宗报案，指一名男子怀疑从棚架高处堕下。警员及救护员接报到场时，男子仍然昏迷，随即将他送往仁济医院，惜最终抢救无效不治。初步调查死者为39岁姓何男住户，由大厦梯间堕下，警方现场未有发现遗书。目前案件被列作自杀跟进，其寻死原因仍待调查。

现场所见，涉事大厦正在搭棚，大厦中层有一截棚网甩脱，并有数段棚架簷篷受损，最底一层棚架凹陷；怀疑男子是堕楼时扯甩棚网，惟堕势未止下，撞穿数段棚架簷篷，其后撞到最底一层棚架后反弹堕地，因而重创不治。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service 

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