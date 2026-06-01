葵涌男子堕楼轻生 疑扯甩棚网撞穿棚架 送院不治

葵涌和宜合道2至20号，今日（6月1日）下午4时许警方接获多宗报案，指一名男子怀疑从棚架高处堕下。警员及救护员接报到场时，男子仍然昏迷，随即将他送往仁济医院，惜最终抢救无效不治。初步调查死者为39岁姓何男住户，由大厦梯间堕下，警方现场未有发现遗书。目前案件被列作自杀跟进，其寻死原因仍待调查。

现场所见，涉事大厦正在搭棚，大厦中层有一截棚网甩脱，并有数段棚架簷篷受损，最底一层棚架凹陷；怀疑男子是堕楼时扯甩棚网，惟堕势未止下，撞穿数段棚架簷篷，其后撞到最底一层棚架后反弹堕地，因而重创不治。

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「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

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