Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

瑜伽裤突起方块 香园围59岁过关妇被揭藏私烟 罪成囚4星期

突发
更新时间：16:22 2026-06-01 HKT
发布时间：16:22 2026-06-01 HKT

香港海关人员于5月29日在香园围边境管制站，截查一名59岁抵港女旅客时，在其身上检获981支未完税香烟，估计市值约4400元，应课税值约3200元。该名旅客随即被捕。海关提供相片显示，妇人被截获时著瑜伽裤，多盒私烟被收藏于大腿及小腿位置，突出明显方块。

妇人被截获时著瑜伽裤，多盒私烟被收藏于大腿及小腿位置。海关图片
妇人被截获时著瑜伽裤，多盒私烟被收藏于大腿及小腿位置。海关图片

涉案人因管有未完税香烟和未有向海关人员作出申报，违反《应课税品条例》，今日（6月1日）在粉岭裁判法院被判处监禁4星期及罚款200元。海关对判刑表示欢迎，反映即使旅客属初犯，亦可能被判处监禁，而刑罚具阻吓作用，并反映罪行的严重性，呼吁市民切勿以身试法。

海关提醒市民，根据《条例》，香烟属应课税品。任何人士若进口、处理、管有、售卖或购买私烟，即属违法，一经定罪，最高可被判罚款200万元及监禁7年。市民可透过24小时热线182 8080，专用电邮（[email protected]）或网上表格，举报怀疑私烟活动。

相关报道：落马洲「Iron Man」过关 中年汉小腿藏多盒未完税烟 罪成囚6星期

相关报道：落马洲6旬汉上身突起方块 遭海关揭藏未完税烟 罪成囚4星期

香园围边境管制站。资料图片
香园围边境管制站。资料图片
最Hit
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期 
生活百科
8小时前
「非常父母」在家分娩诞幼子 至今无出世纸 社福界指涉疏忽照顾：完全偏离常人做法
「非常父母」在家分娩诞幼子 至今无出世纸 社福界指涉疏忽照顾：完全偏离常人做法
社会
6小时前
九龙城72年潮菜老店「乐口福」遭批服务味道俱差！？内地博主食足$2,577嫌贵 店家发千字文反驳：分明是来找碴的
九龙城72年潮菜老店「乐口福」遭批服务味道俱差！？内地博主食足$2,577嫌贵 店家发千字文反驳：分明是来找碴的
饮食
23小时前
世界杯2026，25场免费直播时间表一文睇清。
世界杯2026｜Viu TV 25场免费直播一文睇清 日本队「靓时间」开波有得睇 （附时间表）
足球世界
22分钟前
刘德华老婆朱丽蒨罕现身平民超市  60岁真实皮肤状态零滤镜曝光  专注做一事贤良淑德
刘德华老婆朱丽蒨罕现身平民超市  60岁真实皮肤状态零滤镜曝光  专注做一事贤良淑德
影视圈
8小时前
快餐店斩料加餸！港式烧味限时低至6折 $33起叹半斤叉烧/烧味三拼
快餐店斩料加餸！港式烧味限时低至6折 $33起叹半斤叉烧/烧味三拼
饮食
5小时前
华裔学者李竞存 任科大医学院创院院长
华裔学者李竞存 任科大医学院创院院长
教育新闻
6小时前
结业潮｜油麻地Casa Hotel宣布结业 162间客房走入历史 去年叫价4.5亿放售无果
结业潮｜油麻地Casa Hotel宣布结业 162间客房走入历史 去年叫价4.5亿放售无果
社会
13小时前
21岁「播毒渣男」背景震撼！隐瞒性病兼连环出轨 多名少女中招染HPV性病 附性传播感染3大预防方法
21岁「播毒渣男」背景震撼！隐瞒性病兼连环出轨 多名少女中招染HPV性病 附性传播感染3大预防方法
医生教室
4小时前
出街食饭根本系交智商税？$35腿蛋治物价离地 大排档人均$300平民恩物变天价 神人抛「1客观数据」全场秒静｜Juicy叮
出街食饭根本系交智商税？$35腿蛋治物价离地 大排档人均$300平民恩物变天价 神人抛「1客观数据」全场秒静｜Juicy叮
时事热话
2小时前