瑜伽裤突起方块 香园围59岁过关妇被揭藏私烟 罪成囚4星期

香港海关人员于5月29日在香园围边境管制站，截查一名59岁抵港女旅客时，在其身上检获981支未完税香烟，估计市值约4400元，应课税值约3200元。该名旅客随即被捕。海关提供相片显示，妇人被截获时著瑜伽裤，多盒私烟被收藏于大腿及小腿位置，突出明显方块。

妇人被截获时著瑜伽裤，多盒私烟被收藏于大腿及小腿位置。海关图片

涉案人因管有未完税香烟和未有向海关人员作出申报，违反《应课税品条例》，今日（6月1日）在粉岭裁判法院被判处监禁4星期及罚款200元。海关对判刑表示欢迎，反映即使旅客属初犯，亦可能被判处监禁，而刑罚具阻吓作用，并反映罪行的严重性，呼吁市民切勿以身试法。

海关提醒市民，根据《条例》，香烟属应课税品。任何人士若进口、处理、管有、售卖或购买私烟，即属违法，一经定罪，最高可被判罚款200万元及监禁7年。市民可透过24小时热线182 8080，专用电邮（[email protected]）或网上表格，举报怀疑私烟活动。

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香园围边境管制站。资料图片