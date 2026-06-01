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GFS「飞行医护」大揭秘 义工突破严格考核 恶劣环境下与死神搏斗

突发
更新时间：16:04 2026-06-01 HKT
发布时间：16:04 2026-06-01 HKT

在郊野行山或远足时，不时会看见政府飞行服务队（GFS）的直升机在空中盘旋。保安局今日（6月1日）在社交平台发文，揭秘直升机上除了机师和空勤主任外，还有一班被誉为「会飞的急症室医护」的飞行医护团队，并分享了关于他们的冷知识。

据保安局介绍，这班飞行医护人员的真实身份，其实是本港各大医院的急症室全职医生和护士。他们利用自己的休假时间，以「兼职义工」的形式随时候命。一旦发生紧急事故，便会立即飞上天际参与救援工作，无私奉献精神令人敬佩。

要成为飞行医护，除了具备高超的医术外，还必须通过严格的体能与安全测试。当中包括一项名为「HUET」（直升机水底逃生训练）的严格考核，以确保直升机万一不幸迫降海面时，医护人员要具备自救与应变能力。

被形容为「空中急症室」的直升机内，救援环境相当恶劣。飞行医护在接管病人后，必须在离地千呎的高空上，克服机身的强烈震动与巨大的引擎噪音，在狭窄的机舱内争分夺秒地稳定伤者生命体征，与时间赛跑。

「国际应急与航空医疗交流会议」将于本月16日至18日举行。
「国际应急与航空医疗交流会议」将于本月16日至18日举行。

保安局借此帖文向这班在背后默默付出、热血守护市民生命的飞行医护人员致敬：「一齐喺心里同呢班默默付出嘅飞行医护，讲声『多谢，辛苦喇』。」

当局亦提到，为进一步深化国际应急与航空医学领域的合作交流，政府飞行服务队将于本月16日至18日，在启德举行「国际应急与航空医疗交流会议」。为期三天的会议旨在汇聚来自澳洲、奥地利、中国内地、香港、印尼、新加坡、泰国及英国等国家与地区的顶尖专家及政策制定者，深化合作并促进知识交流。

 

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