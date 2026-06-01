葵涌外卖员挨巴士撞 连单车卷车底重创昏迷 60岁车长涉危驾被捕

葵涌一辆235M九巴，今（1日）午约2时50分沿童子街行驶，其间右转入石荫路的北葵涌公共图书馆对开时，一名60岁男子踏单车驶过，巴士收掣不及将他撞倒。单车男连人带单车卷落车底，头部重创昏迷。消防接报赶至将单车男救出，并急送至仁济医院抢救，其后单车男被转送玛嘉烈医院继续留医。

警方经初步调查，以涉嫌危险驾驶导致他人身体受严重伤害，拘捕60岁巴士男车长。九巴回复查询时表示，已派员到医院慰问，会配合警方调查。

据了解，事主为外卖员，石荫东邨街坊，踏单车驶至上址时，疑失控冲向巴士肇祸，拖行约10米，身上多处皮开肉绽。网上流传事发一刻图片，可见事主下半身被巴士车头车轮压住，地上一条明显煞车痕，以及一对波鞋散落路中。

另外现场所见，巴士右边车头挡风玻璃爆裂，相信巴士右车头将事主撞倒卷落车底。现场遗下大滩血渍，事主的帽及波鞋散落一地。

警方表示，今日下午2时50分左右，据报一部九巴沿童子街右转入石荫路时，怀疑撞倒正骑单车的60岁姓孙男子，单车被困车底。人员接报到场，消防将单车男救出。单车男身体多处受伤，昏迷被送往仁济医院，其后转送玛嘉烈医院治理。警方经初步调查，姓陈60岁巴士男车长酒精测试为零度，涉嫌危险驾驶导致他人身体受严重伤害被捕，现正被扣留调查。

九巴回复查询时表示，今日下午约2时45分，九巴一辆往安荫邨的路线235M巴士，驶至童子街右转入石荫路时，与一辆落斜往梨木道的单车发生事故，其后救护员到场将踏单车的男子送院。九巴已派员到医院慰问，会配合警方调查。