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男囚家庭巨变 妻猝逝遗3岁女 惩教「更生同行」助重燃希望

突发
更新时间：14:49 2026-06-01 HKT
发布时间：14:49 2026-06-01 HKT

今日（6月1日）是六一国际儿童节，惩教署在Facebook发放题为「更生同行 | 破困局共前行」的短片（Reels），分享署方协助一名在囚人士，为其破碎家庭重燃希望的真实故事。事件由一宗女童伴尸案讲起，因贩毒罪成在赤柱监狱服刑的在囚人士阿清（化名），就是事件中女童的爸爸，其妻猝然而逝，遗下年仅3岁的女儿伴尸四日。

面对突如其来的噩耗和家庭巨变，阿清整个人陷入崩溃与绝望边缘。幸好当时院所的惩教人员及时察觉阿清的异样，即时作出跟进，展开紧急协调，协助处理阿清的外出许可，令阿清得以出席丧礼，送别太太最后一程。同时，署方透过更生伙伴善导会举办的「蓝巴士赛马会结伴成长计划」，帮助阿清与女儿重建关系，让阿清得以重新负起做爸爸的责任。

短片中阿清讲述自己的感受，形容：「喺狱中见返个女，听到佢叫我一声：『爸爸』，仿佛令我由十八层地狱上返嚟地面。我好珍惜每次见面嘅机会，每一下拥抱，每一次睇住佢笑，都系得来不易。女女系我心中嘅太阳。」他直言获释后不会再犯法，会改过自新。

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