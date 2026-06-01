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男子Carousell买张天赋演唱会门票失四万元　上周录70宗购票骗案

突发
更新时间：12:55 2026-06-01 HKT
发布时间：12:55 2026-06-01 HKT

人气偶像张天赋（MC）将于下月7至11日，在红磡香港体育馆举行《E=MC²》演唱会，反应热烈，一票难求。警方在Facebook专页「守网者」透露，上周接获近70宗关于演唱会网购骗案，总损失超过130万港元。

其中一名男子在买卖平台Carousell购买两张MC演唱会门票，骗徒以不同借口诱导他过数，事主共转账超过4.7万港元予对方，其后始知受骗。警方提醒，市民请勿随便点击任何外部连结，并输入个人资料，以及须当面交收，当场核实门票真伪。

日前有一名男子在买卖平台Carousell购买两张MC演唱会飞，并向卖家转账超过4.7万港元，其后方知受骗。（「守网者」Facebook图片）
日前有一名男子在买卖平台Carousell购买两张MC演唱会飞，并向卖家转账超过4.7万港元，其后方知受骗。（「守网者」Facebook图片）

骗徒三大手法

1. 假付款连结：若市民在社交平台或二手买卖平台买飞，要留意骗徒会假冒卖家发送私讯，随后传送一个假冒平台、页面彷真度高的钓鱼连结，以不同借口诱导买家输入个人网上银行密码或信用卡资料。

2. 付订金后对方失联：骗徒又会假冒卖家，要求买家转账订金或全数，收款后便立即封锁买家及消失。

3. 假实体门票：骗徒会制作假实体演唱会门票或伪造是内部认购，以确认成功购票的截图取得买家信任，从而骗取金钱。

警方呼吁，官方平台绝对不会随便经外部连结索取买家的银行密码、信用卡CVV或验证码，市民请勿随便点击任何外部连结。买家亦应坚持当面交收，即场当场核实门票真伪，例如水印、纸质等，并确认门票来源。

市民可善用防骗视伏App，在入数或交收前，将对方电话、银行户口、FPS ID 在App内输入，以查证是否有风险。

 

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