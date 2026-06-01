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大埔黄宜坳村单位火警 女佣天台晾衫吸入浓烟送院 2猫死亡

突发
更新时间：12:52 2026-06-01 HKT
发布时间：12:52 2026-06-01 HKT

大埔发生火警。今日（6月1日）早上11时24分，黄宜坳村一村屋3楼单位起火，消防员接报到场开喉灌救，救出一名外籍女佣和2只猫，至早上11时40分将火救熄。女佣吸入浓烟不适，由救护车送院治理，消防员即场为2只猫进行心外压急救。女猫主闻讯后由外边赶返现场，见爱猫奄奄一息不禁忧心忡忡，更一度呜咽。其后爱护到物协会人员到场，惜证实2猫已当场死亡。

涉事村屋楼高3层，其中3楼单位起火。目击火警发生的村民陈先生，讲述火警蔓延迅速，起火的村屋单位冒出黑烟。当时涉事的外籍女佣在天台晾衫，她显得相当惊慌，陈先生偕另一名村民带备2支灭火筒，欲上楼救火但不果。他们连忙呼叫外佣远离门口多烟地方，并拖喉向外佣射水令她全身湿透。幸消防最后到场，救出外佣。

现场消息称，初步怀疑火警是饮水机或叉电机起火导致，消防正调查原因。

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