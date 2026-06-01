有片｜将军澳私家车疑失控 扫跌10水马直冲入地盘
更新时间：06:30 2026-06-01 HKT
发布时间：06:30 2026-06-01 HKT
发布时间：06:30 2026-06-01 HKT
周日（5月31日）下午2时许，一辆白色Tesla私家车在将军澳影业路与集福路交界行驶期间，在转弯时怀疑失控，先是如「保龄球」般猛烈撞倒路边水马，其后势头未止，直接撞入附近一个地盘之内。
意外发生后，有目击网民将现场画面上传至社交平台，引来大批网民热烈讨论，有人更谑称私家车是否「开了自『洞』驾驶」。
从影片可见，该白色Tesla私家车沿影业路北行，期间欲右转入集福路，虽然车速不快，却转弯失败，并撞向路边的地盘水马围栏，最后停在地盘内，疑卡在一个地洞上。
警方表示，5月31日下午2时47分，警方接获报案，指一辆私家车在将军澳影业路与集福路交界处撞倒约10个水马，该处为一个地盘。车上男司机66岁（姓Wong），事故后并无受伤，案件列作「交通意外无人受伤」处理。
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