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香港Comic Con 2026｜六旬汉会场内偷千元耳机 翌日再访被职员保安截获

突发
更新时间：20:00 2026-05-31 HKT
发布时间：20:00 2026-05-31 HKT

位于湾仔会展3号展厅的香港国际动漫展（Comic Con）2026，连日人潮如鲫，惟有一名60多岁男贼趁机盗窃，最终被捕。事发于昨日（5月30日）下午6时许，警方接报指有人在会场内遇窃，损失一件约值千元的蓝牙耳机，警员其后到场调查。

至今日（5月31日）下午2时许受害人再报案，表示发现疑犯再度出没会场，最终在职员和保安协助跟随下，疑犯被截停。警员到场跟进后，将60多岁姓周的男疑犯拘捕。目前案件仍在调查。

香港Comic Con 2026于本周五至周日（5月29至31日）期间举行，除了不少专题展区和动漫爱好者落场「Cosplay」外，当中最为触目的便是一众国际影星Mad Mikkelsen、Norman Reedus、Giancarlo Esposito、Christopher Lloyd等来港，参与和影迷合照活动，会场连日来大排长龙。

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