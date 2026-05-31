水警海关果洲群岛怒海截获快艇 检千万元私烟拘3内地男

水警港外警区特遣队人员昨日（5月30日）联同水警小艇分区，水警西分区特遣队、水警东分区特遣队及海关海域联合特遣队人员在本港东面及西面一带水域进行反走私行动。

行动期间，人员发现一艘可疑快艇高速驶入香港水域并向东面水域果洲群岛一带航行，小艇分区人员随即调配截击艇展开追截。水警人员最终于东果洲东北面约一海里成功截获该艘快艇，并拘捕快艇上三名分别25岁、35岁及43岁的内地男子，涉嫌违反《应课税品条例》。

人员亦于该快艇上搜获共160箱怀疑私烟，市值共约1080万元。人员同时扣查有关快艇，案件正由相关部门人员继续跟进调查。

警方重申，买卖私烟属违反法例。根据《2025年控烟法例（修订）条例》，涉及未完税烟草相关罪行最高罚款200万元及监禁7年。根据《应课税品条例》，任何人若处理、管有、售卖或购买私烟即属违法，一经定罪，最高亦可被判罚款200万元及监禁7年。