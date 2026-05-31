罗便臣道火警｜㓥场大王尹柏权争议不绝 多个商场沦死场 小业主一壳眼泪

半山罗便臣道5号住宅单位周六（5月30日）起火，导致1名女子死亡，另外两名男女昏迷，其中男伤者为现年64岁、人称「㓥场大王」的资深物业投资者尹柏权。据了解，尹柏权可说是地产界极具争议人物之一，最擅长以低价购入不起眼商场，然后分拆成大量面积仅数十方呎的「蚊型舖」发售，从中赚取利润。惟之后不少㓥场沦为「死场」，小业主一壳眼泪。

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尹涉足㓥场业务，始于90年代购入天水围嘉湖山庄商场，并且易名为嘉湖新北江商场，之后将之拆细出售，其他令人印象深刻的还有深水埗「深之都」及大埔「大日子」商场。

2012年开始他趁舖市高峰期，先后打造荃湾「地皇广场」、铜锣湾「铜锣广场」及尖沙咀百乐酒店基座的「首都广场」。其中，2012年以19.8亿元购入的尖沙咀首都广场，有资深业内人士指出，拆售后套现达30亿元，帐面劲赚10亿元，保守估计尹氏在㓥场市场合共劲赚逾20亿元。

㓥场舖位银码细，由数十万元至600万元不等，因此受到不少买家欢迎，然而不少㓥场最终沦为「死场」，舖位租不出，小业主一壳眼泪。

例如2024年铜锣广场有业主以8万元卖舖，较2005年购入价低出96%，首都㓥舖普遍输90%以上，投资600万，最后套现20万至30万元。不过，近年他投资亦有失手，例如2024年以6380万售出旺角舖位，16年间劲蚀7420万。

2020年，尹的同居女友在他名下持有的跑马地豪宅礼顿山堕楼身亡，事隔三年之后，该单位以低于市价40%售出，成交价5300万易手。

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5月30日罗便臣道火警现场