网传太子站抢手袋疑云 警澄清为搭车碰撞争执 中年汉打伤女乘客被控

网上流传上周一（5月25日）太子站两名男女拉扯争执，被目击者质疑是「关门党」抢手袋，引起关注。警方今日（5月31日）澄清确实案情，表示事件不涉抢劫，而是源于两名男女因身体碰撞而争执。涉案中年汉已经被控一项袭击致造成身体伤害罪，将于6月15日提堂。

警方表示，5月25日中午12时接获一名途人报案，指两名男女在港铁太子站一月台争执，期间该名男子怀疑以其电话及手袭击该名女子。

现场为太子站。资料图片

警员接报到场，经初步调查拘捕涉案51岁姓陈男子。33岁姓林女子则头部受伤，清醒被送往广华医院治理。

据了解，两男女均于荔景站上车，其中女子并没有带袋，男子则带有斜孭袋。其后，双方在车厢内因身体碰撞琐事争执，双方在太子站转车时爆发冲突。

目前，陈男已被暂控一项袭击致造成身体伤害罪，案件将于6月15日在西九龙裁判法院提堂。旺角警区刑事调查队第六队正继续跟进案件。

网上流传上周一（5月25日）太子站两名男女拉扯争执，被目击者质疑是「关门党」抢手袋。

案件将于6月15日在西九龙裁判法院提堂。资料图片