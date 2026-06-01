好市民奖系列｜热心街坊尽公民责任 勇擒超市窃贼：这是应有正确观念

守护社区治安有赖警民合作，去年初，黄大仙区内发生一宗盗窃案，一名男子在超市内偷窃得逞后打算逃去，幸被热心市民谭宗祺及时察觉并通知职员及警方，更见义勇为与疑犯展开追逐，最终成功将其截停，凭借机警与正义感协助警方将窃贼拘捕。破案功臣谭先生于今年3月获颁「好市民奖」，他认为自己只是尽市民责任，「目睹罪行发生，我们作为市民，应该要尽自己之力，出手阻止，这亦是应有的正确观念。」

事发于去年1月，谭宗祺在黄大仙区内一屋邨超市购物时，留意到一名中年男子行为异样，鬼鬼祟祟地将店内物品放进随身袋。谭先生随即提高警觉，紧盯该名男子，果不其然对方经过收银台却未有付款便打算离去，于是他第一时间通知超市经理及警方，「任何罪案都不应该被纵容，作为当区街坊，自然会想自己的社区可以变得更安全。」

热心市民谭宗祺(左)及警长谭博尧(右)，去年1月合力将店舖盗窃案犯人绳之于法。

疑犯见东窗事发，随即发难反抗，更与超市经理发生口角并尝试逃跑，谭先生立刻紧随其后展开追截。谭先生忆述，当时没有想太多，只希望能协助截停贼人，因此他紧随贼人，一路追至百米外的巴士站。同一时间，接报的警员亦及时赶抵现场，合力将犯人制服。

负责处理案件的警长谭博尧表示，经搜查后，除搜获谭先生目击疑犯所偷的两包饺子外，亦发现袋中藏有一瓶早前偷取的酒。由于有超市闭路电视、加上谭先生及超市经理作为证人，为警方提供的有力证据，案件调查及拘捕过程相当顺利，犯人最终被落案起诉并被裁定盗窃罪成，「全有赖谭先生的见义勇为，协助警方将犯人绳之于法，维护社区治安。」

他对谭先生的协助给予高度评价，更形容是难能可贵，「我们日常处理不少盗窃案，涉事的店舖职员或保安总会挺身而出，但不相干的普通市民会出手相助则较为少见，谭先生不但及时发现异样并联络警方，更愿意帮忙追截，事后亦向警察提供有力证据协助执法，这份警民合作的精神值得宣扬。」

「好市民奖颁奖典礼2025」于三月十四日举行。扑灭罪行委员会委员何宗慈（右）颁发「好市民奖」予得奖者谭宗祺先生（左）。

谭先生坦言，「居住在香港，总会希望安安全全，而不是要提心吊胆，担心会被偷窃，自己作为市民亦有责任保护这个社区。」谭先生认为，当看见有人作出盗窃行为，若没有制止，这个人或会产生侥幸心态，继而不断作出偷窃行为。违法的人，理应要承担后果，自己当刻只是尽市民责任选择挺身而出。他鼓励其他市民遇到不义之事，可以在安全情况下给予援助，并尽快通知警方，交由专业的执法人员处理。

对于合力打击罪案并荣获「好市民奖」，谭先生谦称得奖与否并不重要，「尽了本分已经足够，这份肯定可为其他市民树立榜样，向社会传递正能量，一起努力守护这个家园。」

要有效打击罪案，需要警民携手合作，警长谭博尧分享处理案件的前线经验，指「见疑即报」的策略不只是适用于恐怖袭击、动刀动枪等严重罪行，应对日常身边的可疑行为同样关键，「例如看见有人将可疑物品收藏到草丛、怀疑涉及毒品交易；又或者在超市、店舖内见到有人破坏货品包装，市民目击这些可疑行为应尽早通知警方，让我们可以及早介入，在罪案发生前或发生初期就将其处理。」

好市民奖励计划在1973年推出，向积极协助警方防止或侦查罪案、逮捕罪犯的市民颁发奖金，以示嘉许。1984年增设全年最杰出好市民奖，进一步推广好市民奖励计划，以鼓励更多市民协助警方扑灭罪行。即扫二维码了解更多资讯。

他续指，盗窃案是警方平日最常接触的案件类型之一，尤其是人流密集的地区，或会有扒手在附近寻找机会。他认为，在人多的地方，除了要保管好自己的财物，亦要留意身边情况。「建设一个安全社区，需要热心市民帮忙把关和监察，如果市民留意到有人行径可疑，例如在同一地点不断徘徊、眼神不断打量他人财物，可以尽早通知警方，我们必定会全力调查与跟进。」

除了传统罪案，在前线工作的谭博尧也处理过不少骗案，政府和警方持续做了大量的防骗宣传教育工作，提升市民的防骗意识。但面对骗案，身边人的观察和提醒，也是一道重要防线。他提醒，当长者收到可疑短讯或电话，作为子女亦应多加留意和提醒，耐心教导他们不要乱按链接或轻信陌生来电；此外，年轻人亦有机会堕入网上情缘、网购等骗案陷阱，大家必须要时刻警惕，「多加提醒身边人，互相关心，才能有助减少骗案发生。」

记者 麦键泷

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