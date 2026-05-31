愉景湾康颐阁3单位连环遇窃 共损失逾26万元财物 贼人踪杳

愉景湾道1号康颐阁，今日（5月31日）中午再有两个单位遇窃，共失约值5.3万元珠宝。而今日凌晨，同一大厦亦有单位遇窃，损失共值21万元的名表金链。警方经初步调查后，相信3个单位遇窃互为有关，目前案件列连环爆窃，警方正追查涉案窃贼下落。

首先在今日凌晨3时许，康颐阁一名44岁外籍男住户报案，表示单位有搜掠痕迹。警员到场，经初步点算，相信上址损失一只约值20万元的手表、约值1万元的金饰及约值2700港元的外币现金。

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目前案件正由大屿山警区刑事调查队第二队跟进。

及至今日中午12时许，同大厦另一单位的22岁外籍女住户报案，表示亦损失财物，警员到场后发现22岁女单位的窗户曾被撬，约值1.5万元的珠宝不翼而飞。现场调查期间，警员再揭发再有一单位的32岁姓黄女住户亦遇窃，损失约3.8万珠宝。

警方经初步调查，相信3个单位遇窃互为有关，案件列连环爆窃，交由大屿山警区刑事调查队第二队跟进，警方正追查涉案窃贼下落。