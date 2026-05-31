珍惜生命｜大坑励德邨男子高处堕下亡

今（31日）晨10时53分，一名男子从北角励德邨道高处堕下，飞落巴士站附近，途人大惊报警，救护员到场证实事主已气绝身亡，盖上遮尸帐篷，警方正调查死者身世及死因。

励德邨发生高处堕下死亡事件。资料图片

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