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中环街头分手情侣争执抢车 醉娃涉危驾等6宗罪被捕 男友同涉酒驾

突发
更新时间：13:58 2026-05-31 HKT
发布时间：09:13 2026-05-31 HKT

中区清晨上演分手情侣街头打闹抢车危驾，双双被捕事件。一对情侣与友人驾私家车驶至皇后大道中72号对开时，22岁男司机与23岁女友因感情问题争吵，司机将车停下。据网上片段所见，男司机与身穿热裤的女友落车后继续口角，女方情绪激动大吵大闹：「我哋分X咗手，我唔再爱你吖」，她继而坐上司机位，三度用脚踢向男友下半身，又企图驾车离开，男友与友人尝试阻止，但女事主强行踩油开车，导致其中一人被拖行重摔地上，场面惊险。

警方接报到场调查，发现涉事姓胡男司机与姓王女友身上均有酒气，而私家车车主为胡男的父亲。经调查后，胡男涉嫌「酒后驾驶」被捕；王女则涉嫌「酒后驾驶」、「未获授权而取用运输工具」、「无牌驾驶」、「驾驶时没有第三者保险」、「未能出示身份证明文件」及「危险驾驶被捕」共6宗罪被捕。两人正被扣留调查。事件中，同行一名女乘客膝部受伤，在场接受初步治疗后拒绝送院。

 

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