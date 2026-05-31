珍惜生命｜沙田沙角邨老翁堕楼　送院抢救不治

沙田发生堕楼事件。今日（31日）凌晨2时56分，沙角邨保安员报案，指一名男子倒卧于沙燕楼对开位置，怀疑从高处堕下。警方及救援人员接报到场，发现83岁姓李男事主陷入昏迷，随即将他送往威尔斯亲王医院抢救，惟最终证实不治。

经初步调查，警方相信事主由沙燕楼一个单位堕下，现场未有检获遗书。案件列作「有人从高处堕下」处理，死因有待验尸后确定。警方正调查事件原因。

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