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珍惜生命｜沙田沙角邨老翁堕楼　送院抢救不治

突发
更新时间：07:10 2026-05-31 HKT
发布时间：07:10 2026-05-31 HKT

沙田发生堕楼事件。今日（31日）凌晨2时56分，沙角邨保安员报案，指一名男子倒卧于沙燕楼对开位置，怀疑从高处堕下。警方及救援人员接报到场，发现83岁姓李男事主陷入昏迷，随即将他送往威尔斯亲王医院抢救，惟最终证实不治。

经初步调查，警方相信事主由沙燕楼一个单位堕下，现场未有检获遗书。案件列作「有人从高处堕下」处理，死因有待验尸后确定。警方正调查事件原因。

 

防止自杀求助热线：

 

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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