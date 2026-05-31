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新清水湾大坳门路私家车失控自炒撞山坡 司机一度昏迷 友人同受伤送院

突发
更新时间：05:21 2026-05-31 HKT
发布时间：05:21 2026-05-31 HKT

将军澳新清水湾发生交通意外。今日（31日）凌晨3时许，一辆私家车沿大坳门路上斜驶往九龙方向时，怀疑失控越过对面行车线撞向山坡，其后反弹返回原有行车线，车上两名男子受伤。

同行人士见状立即报警求助。救援人员接报到场后，发现男司机一度陷入昏迷，男乘客则手脚擦伤，两人经现场治理后送往伊利沙伯医院接受治疗，其后司机已回复清醒。

32岁姓陈司机，盆骨骨折，颈部痛，面部及口部擦伤，而33岁姓张男乘客，则头部及四肢擦伤。

据了解，陈于凌晨约3时，驾驶黄色私家车载同张「游车河」，同行还有数部车辆，私家车沿著大坳门路往清水湾二滩方向行驶时，突然失控撞向对面行车线之山坡再反弹回原线停下，车上两人同告受伤，同行其他车辆见状报警求助。其后两人由救护车送往伊利沙伯医院接受治理，经初步检查显示司机无饮过酒，案件仍在调查当中，意外原因有待警方进一步调查。现场所见，涉事私家车车头严重损毁，横亘路面，大量汽车零件散落一地，路面亦遗下长长油迹。

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