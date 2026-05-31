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新蒲岗七旬翁被截查拒合作 向PTU挥伞施袭吐口水 涉袭警等3罪被捕

突发
更新时间：00:39 2026-05-31 HKT
发布时间：00:39 2026-05-31 HKT

新蒲岗周六(30日)傍晚发生七旬翁袭警事件，东九龙总区机动部队人员于太子道东近采颐花园一带进行反罪恶巡逻期间，截查一名76岁姓李男子，李翁拒绝合作，情绪激动，以雨伞挥打袭击两名警员，更向其中一人吐口水，警员其后将他制服，经初步调查，以涉嫌「袭击警务人员」、「拒捕」及「在公众地方造成阻碍」3宗罪拘捕带署，案件交由黄大仙警区刑事调查队跟进。

事发于昨日傍晚6时许，PTU警员巡至上址时，发现李翁在街头摆放蔬菜等私人物品。据悉李翁并非进行贩卖活动，但物品占用公众地方，两名男警上前了解时，有人极不合作，拒绝回应警员查问，又突然拿起手中雨伞扑打两名警员，更向其中一名男警吐口水，警员随即将李翁制拘捕。过程中两警手部受伤，而被捕男子亦报称身体不适，3人清醒送往伊利沙伯医院治理。

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