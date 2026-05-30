元朗妇被抢250元现金及手机兼受伤 警闪电破案拘54岁内地偷渡客

元朗水边围邨附近昨日（5月29日）深夜约11时，一名中年妇被匪徒袭击及抢去现金港币250元及手提电话，匪徒事后逃离现场。警方经深入调查和情报分析，包括翻查「锐眼计划」在内的大量闭路电视，闪电锁定疑犯，今日（5月30日）以「抢劫」罪拘捕涉案54岁、非法入境的内地男子，又起回所有失物。

元朗警区刑事调查队第十二队高级督察陈敏熹表示，当时匪徒手持鎅刀，抢劫归家途中的中年女事主。女事主纠缠期间，被匪徒鎅伤双臂，损失约港币250元现金及手提电话。附近一名热心男途人目击事件，协助追捕匪徒，匪徒见状放弃手机后逃之夭夭逃去。事件中女事主受伤，幸仍清醒，被送往屯门医院治理，目前情况稳定。

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案件由元朗警区刑事调查队第12队跟进，经翻查「锐眼计划」在内的现场一带大量闭路电视，及透过深入情报分析，迅速锁定疑犯身份。至今日中午，元朗警区刑事部联同新界北刑事部，在油麻地加士居道及弥敦道交界一休憩公园，拘捕涉案54岁中国籍男子，并检获作案鎅刀及事主现金。

被捕姓陈内地男子为非法入境者，正被扣查，将被暂控一项「行劫」罪及一项「未经准许而入境及留下」罪，案件将于周一（6月1日）于屯门裁判法院提堂。

警方强调绝对不会容忍任何暴力罪行，同时呼吁广大市民要提高警惕，尤其夜间出入或归家之际，尽量避免行经偏僻、阴暗或人烟稀少小巷，最好与朋友或家人结伴同行。