罗便臣道火警｜昏迷3男女危殆 单位有吸毒工具 大门被梳化阻挡

半山罗便臣道5号一住宅单位今日（5月30日）早上10时许起火，单位内一男两女昏迷，送院抢救，火警起因相信有可疑。警方、消防和救护下午见记者交代案情，提到3人情况危殆，火警单位大门被梳化阻挡，内有冰壶、打火机等吸毒工具。警方不排除有人在单位吸烟或吸毒导致起火，其后打火机充气樽被焚毁导致火势蔓延，惟确实原因仍待调查，包括3人之间关系。

单位多道门遭反锁阻挡

消防处助理消防区长巫珊凯表示，消防员在进入火场时，发现大门被一张大型梳化阻挡，因此进入单位时相当困难，其后也发现单位走廊门和主人房门均被反锁。消防员在主人房内发现两个起火点，灭火期间消防员先在起火单位的其中一个客房内，发现一女昏迷；其后又在主人房的套厕内，发现两男女昏迷。

消防处高级救护主任林景祺提到，火警三名伤者均因吸入浓烟而昏迷，情况危殆，其中两名伤者双手受到二级烧伤。救护员在现场为他们初步治理，包括提供高浓度氧气及护理伤口。随后，一名伤者被送往律敦治医院，另外两名伤者则送往玛丽医院接受治疗。

警方中区助理指挥官（刑事）郭进杰警司称，由于起火原因有可疑，因此警方接手调查。据悉单位为租住，居住了约两年。中区警区重案组人员其后在现场搜证期间，在起火的主人房套房内，发现一些相信是吸毒工具，包括俗称「冰壶」的玻璃瓶、胶管、打火机和打火机充气樽，部分气樽已经烧毁。警方初步不排除，这些烧毁的气樽是导致火势蔓延原因。

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消防处助理消防区长巫珊凯（中）、消防处高级救护主任林景祺（右）、警方中区助理指挥官（刑事）郭进杰警司（左）。

两伤者曾逃入主人房套厕自救

在发现昏迷两男女的主人房套厕内，警方也看到两名伤者身旁放有一些床单和大毛巾，放置在厕所门缝等，相信他们在发现火警时，曾尝试逃生自救。除了起火房间之外，警方亦在另一房间发现其他吸毒工具。

警方初步调查方向是不排除有人在单位吸毒或吸烟时引起火警，但进一步确实原因仍待调查。目前整个搜证工作仍在继续，警方会待伤者情况转趋稳定后，警员会到医院向他们进一步调查。

火警期间，大约有50名居民自行疏散。行动中，消防员亦有利用大厦灭火系统协助救援。消防处的「快速应变小队」也在火警发生后迅速到场，主动检查大厦的消防系统，确保大厦的消防装置处于有效的操作状态。此外，涉事大厦本身也持有有效的年检证书。