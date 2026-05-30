珍惜生命｜八乡粉锦公路村屋男子狗绳上吊 友人发现惜当场气绝

周五（29日）傍晚6时53分，一名43岁姓卢男子，被发现在八乡粉锦公路一间村屋住所的房间内，利用一条长约90厘米的狗绳自缢。

其友人前往上址时赫然发现事主上吊，在惊魂甫定后报警求助。消防员及救护人员接报火速赶抵现场，合力将倒悬的事主解下，惟经医护人员当场检验后，证实卢男已气绝身亡，毋须送院。

警方随后封锁现场单位展开调查，在屋内并未检获遗书，其具体死因仍有待验尸后进一步确定。

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