珍惜生命｜八乡粉锦公路村屋男子狗绳上吊 友人发现惜当场气绝
更新时间：07:20 2026-05-30 HKT
发布时间：07:20 2026-05-30 HKT
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周五（29日）傍晚6时53分，一名43岁姓卢男子，被发现在八乡粉锦公路一间村屋住所的房间内，利用一条长约90厘米的狗绳自缢。
其友人前往上址时赫然发现事主上吊，在惊魂甫定后报警求助。消防员及救护人员接报火速赶抵现场，合力将倒悬的事主解下，惟经医护人员当场检验后，证实卢男已气绝身亡，毋须送院。
警方随后封锁现场单位展开调查，在屋内并未检获遗书，其具体死因仍有待验尸后进一步确定。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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