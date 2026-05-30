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珍惜生命｜八乡男子狗绳上吊亡 疑同性感情问题轻生

突发
更新时间：07:20 2026-05-30 HKT
发布时间：07:20 2026-05-30 HKT

周五（29日）傍晚6时53分，一名43岁姓卢男子，被发现在八乡粉锦公路一间村屋住所的房间内，利用一条长约90厘米的狗绳自缢。

其姓徐（55岁）男友前往上址时赫然发现事主上吊，在惊魂甫定后报警求助。消防员及救护人员接报火速赶抵现场，合力将倒悬的事主解下，惟经医护人员当场检验后，证实卢男已气绝身亡，毋须送院。

警方随后封锁现场单位展开调查，在屋内并未检获遗书，其具体死因仍有待验尸后进一步确定。

据了解，死者与徐为同性恋关系，同居上址两年。本月27日，两人因感情问题发生争执，徐拂袖而去，暂住朋友家中，两人透过WhatsApp联系，但本月28日起，死者失去联络。

警方调查后，证实死者身上有5条割痕，桌上一把带血剪刀，相信死者曾用剪刀伤害自己，初步相信死者为情自杀，并无可疑。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service 

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