珍惜生命｜将军澳彩明苑18岁男子堕楼 昏迷送院抢救

将军澳发生一宗堕楼案。今日（30日）凌晨3时46分，警方接获市民报案，指彩明苑彩松阁怀疑有人从高处堕下，倒卧地面奄奄一息。

救护员接报后火速赶往现场，发现一名18岁少年倒卧地上，全身多处受伤，当时已陷入昏迷、毫无回应。救援人员随即将他抬上救护车，急送将军澳医院抢救。

大批警员随后封锁现场，并登楼展开深入调查，以核实事主的具体身份，并进一步了解其堕楼原因及事发经过。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

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