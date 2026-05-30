珍惜生命｜将军澳彩明苑18岁男子堕楼 昏迷送院抢救
更新时间：06:51 2026-05-30 HKT
发布时间：06:51 2026-05-30 HKT
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将军澳发生一宗堕楼案。今日（30日）凌晨3时46分，警方接获市民报案，指彩明苑彩松阁怀疑有人从高处堕下，倒卧地面奄奄一息。
救护员接报后火速赶往现场，发现一名18岁少年倒卧地上，全身多处受伤，当时已陷入昏迷、毫无回应。救援人员随即将他抬上救护车，急送将军澳医院抢救。
大批警员随后封锁现场，并登楼展开深入调查，以核实事主的具体身份，并进一步了解其堕楼原因及事发经过。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
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