元朗妇遭刀贼劫去100元现金及电话 纠缠间被割伤手遗30米血路

元朗街头惊现刀贼。周五（29日）晚上11时12分，一名年约50岁的女事主在下班返家途中，步至妈庙路17号水边围邨邨口、近光明学校对开时，突然遭到一名持刀中年贼截击。

负伤奔百米青山公路求救 现场遗血路

女事主惊魂甫定下奋起反抗，与贼人发生激烈纠缠。过程中，男贼悍然挥刀袭击，导致女事主双手被严重割伤，当场鲜血直流。刀贼最终强行掠走女事主身上仅有的100港元现金及一部手提电话，得手后随即往未知方向逃去无踪。

女事主遇劫受伤后，强忍剧痛，一边流血一边慌忙跑出附近的青山公路-屏山段向路人及保安求助，街坊见状协助报警。救护员接报赶至，发现女事主虽双手受伤、惊魂未定，但幸而保持清醒，随即将她送往屯门医院接受进一步救治。

案发后大批警员赶抵现场，并立刻围封水边围邨邨口及附近路段展开调查。就现场所见，光明学校对开地面遗下一摊血渍，且沿路延伸出条长达30米的「血路」，相信是女事主受伤后负伤逃跑求救时所留下。

警方目前将案件列作「行劫及伤人」处理，正全力追缉该名年约50岁、身穿深色衣服的独行刀贼归案。