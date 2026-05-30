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天耀邨男子走廊堕楼 送院不治

突发
更新时间：02:06 2026-05-30 HKT
发布时间：02:06 2026-05-30 HKT

天水围发生堕楼命案。昨日（29日）下午2时25分，天耀邨保安员突闻巨响，随后发现一名男子倒卧于耀泽楼平台位置，怀疑从高处堕下，遂连忙报警求助。

救援人员接报后火速赶往现场，随即将已陷入昏迷的59岁姓卢男事主抬回地面，并由救护车急送医院进行抢救，惜经医生证实最终不治。

警方在现场展开调查，证实卢男为该大厦的住户，近日疑一直受到财务问题困扰，不排除因此产生轻生念头。警方初步相信他是从耀泽楼其中一层的走廊堕下，在现场并未检获遗书，事主的具体死因仍有待验尸后进一步确定。

 

 

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」https://www.openup.hk/service 

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