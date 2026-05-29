深水埗士多猫店长险被掳走 老板及时冲出截停 警拘49岁男｜有片

深水埗荔枝角道222号有士多猫店长，周五（5月29日）下午险些被陌生人掳走，幸老板及时发现，冲出截停疑犯，并报案求助。警方到场调查后，拘捕涉嫌盗窃的49岁男子。

据了解，事发店舖有两只分别名为「姨妈」与「姑姐」的猫店长，乖巧可爱深受街坊欢迎。事发于周五下午4时许，网上片段所见，身穿黑色衫的男疑犯当时途经店舖后，蹲下装作与其中一只猫店长玩耍。10多秒后疑犯突然抱起猫猫，其后离开店舖范围。

所幸身穿背心的店舖老板发现及时，疾步冲出店舖，在店舖不远处即时截停疑犯，并捉住对方衣衫不让逃走，同时报案求助。至于受惊猫咪脱险后，迅速自行逃回店内。

事后邻舖将事发闭路电视片段于社交平台分享，直言：「（疑犯）话攞去玩㖞，唔系因为士多老板醒目，成日睇CCTV，只猫都唔知去咗边！」

警方表示，经初步调查后，以涉嫌盗窃拘捕涉案49岁姓刘男子，目前案件正由深水埗警区刑事调查第3队跟进。