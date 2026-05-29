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警方西九龙打击白牌车 拘29岁女司机及35岁男司机

突发
更新时间：21:04 2026-05-29 HKT
发布时间：21:04 2026-05-29 HKT

西九龙总区交通部执行及管制组特遣队人员今日（5月29日）在区内打击「白牌车」。行动中，人员乔装乘客并透过网上平台租用两辆私家车，分别前往九龙城及油麻地。当车辆抵达目的地时，因涉案的所有车辆均没有有效的出租汽车许可证，人员遂拘捕一名29岁本地女司机及一名35岁本地男司机。

两人涉嫌「非法驾驶汽车作出租或载客取酬用途」和「没有第三者保险而使用车辆」被捕，获保释候查，须于6月下旬向警方报到。有关车辆亦已被扣查作进一步检验。

西九龙总区交通部执行及管制组特遣队人员今日（5月29日）在区内打击「白牌车」。
西九龙总区交通部执行及管制组特遣队人员今日（5月29日）在区内打击「白牌车」。

根据《道路交通条例》，除非汽车获发有效的出租汽车许可证，否则任何人不得驾驶或使用车辆作出租或载客取酬之用。首次定罪可处罚款10,000元及监禁6个月，再次干犯则可处罚25,000元及监禁12个月。 

警方亦作出呼吁，市民出行时应选择合法的公共交通工具，如果相关车辆的用途是非法载客取酬，有关车辆的第三者风险保险或者会失效，一旦发生意外，其他道路使用者，包括乘客及行人均会失去应有的保障。

两部车辆亦已被扣查作进一步检验。
两部车辆亦已被扣查作进一步检验。
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