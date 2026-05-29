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两台男涉「猜猜我是谁」落网 多名长者共被骗56万元 有受害人仍未寻获

突发
更新时间：20:50 2026-05-29 HKT
发布时间：20:50 2026-05-29 HKT

警方于本月下旬共接获4宗报案，指家中长者收到自称为其亲属来电，讹称被警方拘捕，要求长者把保证金交予指定人士。报案人怀疑受骗遂报案。警方经深入调查后，拘捕两名台湾男子（20及23岁），涉嫌「以欺骗手段取得财产」，成功阻止两名长者再度受骗。

旺角警区刑事部随后亦联络到一名未得悉受骗的长者，防止他再度受骗。警方调查又显示，本案至少仍有一名涉案人在逃，及一名疑似受骗长者仍未寻获，该名男性长者相信居于离岛，5月27日曾到长沙湾月轮街一带。案件中各受害人介乎77至96岁，总损失约56万元。

涉案被捕台湾男子。警方图片
涉案被捕台湾男子。警方图片

被捕的23岁男子已被暂控两项「以欺骗手段取得财产」罪及一项「企图以欺骗手段取得财产」罪，明日（5月30日）于西九龙裁判法院提堂。而被捕的20岁男子已被暂控一项「以欺骗手段取得财产」罪，7月20日于九龙城裁判法院提堂。

警方呼吁市民切勿因为金钱利益，而以任何方式参与骗案。警方重申，任何人如触犯香港法例第210章《盗窃罪条例》第十七条「以欺骗手段取得财产」罪，一经定罪，最高刑罚为监禁十年。

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