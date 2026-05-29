元朗村屋毒品仓22岁无业男被捕 遭数万报酬利诱最终无钱收 警检500万元氯胺酮

元朗警区反三合会行动组第一队，今日（5月29日）凌晨在八乡吴家村打击毒品行动。行动中，探员在一村屋单位附近埋伏并截查一名22岁本地男子。经搜查后，在其背囊及单位内的夹万中，共检获37包、约重13公斤的怀疑氯胺酮，市值约港币500万元。该名无业男子涉嫌「贩运危险药物」被捕，警方成功阻截该批毒品流入本地市场。

元朗警区反三合会行动组督察聂镇纬表示，经过情报分析与深入调查，警方较早前锁定上述村屋分租单位。今日凌晨约4时许，探员埋伏期间发现涉案男子揹着背囊走出单位。探员随即上前截查，在背囊内发现2包用可再封透明胶袋包装的怀疑氯胺酮。探员随后将男子押返单位搜证。在单位内一个约1米高的夹万里，再检获其余35包怀疑氯胺酮。

警方相信，涉案毒品仓库营运约一个月，被捕男子负责包装及运送毒品，相信供应本地毒品拆家。被捕男子无业无黑社会背景，相信受贩毒集团利诱，而参与包装运送毒品。据悉，毒贩声称会提供他数万报酬，但男子最终仍未收到钱。男子涉嫌「贩运危险药物」罪名被扣查，将被控相关罪名，案件会于明日（5月30日）上午在粉岭裁判法院提堂。

暑假将至，警方呼吁市民，尤其是年轻人，千万不要因为金钱或短期利益，而被不法分子利用去协助运毒、贩售或散播毒品；也千万不要贪图一时小利，或抱著「揾快钱」心态而心存侥幸，堕入贩毒分子圈套，被利用作贩毒工具，断送大好前途；家长也应该要多加关心子女，以免他们误入歧途，同时提高警觉，抵制任何与毒品有关行为。