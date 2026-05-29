屯门工厦私烟仓3个月内死灰复燃 罪犯自作聪明遭海关侦破 41岁骨干落网

香港海关昨日（5月28日）在屯门及锦田一带打击私烟，先后破获两个私烟储存及分销仓库，合共检获约830万支未完税香烟，市值约3,700万元，应课税值约2,700万元，并在屯门拘捕一名41岁男子。被捕人报称司机，怀疑为集团骨干。海关提到，屯门工厦涉案单位在三个月内两度被用作私烟货仓，怀疑不法之徒以为海关首次行动后会有盲点，自作聪明再次租用同一单位，但最终仍难逃法网。

其中在屯门的执法行动，海关表示昨日下午关员首在屯门一工厦的地下货台，截查一名正在货车尾板卸货的41岁男子，并在货车内检获约90万支未完税香烟。海关当场拘捕男子及扣查货车，及后在工厦升降机和11楼一个千五呎单位内，再检获560万支未完税香烟。海关提到，这是过去三个月内，关员第二度在同一工厦破获私烟仓库。海关相信不法之徒误以为执法部门在刚刚破获地方会出现短期执法盲点，因而心存侥幸，企图租用同一大厦单位重操故业，妄想以为可以逃避海关侦查。

除此之外，海关也留意到私烟集团利用工厦租金低廉、空间宽敞以及交通便利特点，作为储存和重新包装的基地。海关在涉案单位内，除发现私烟之外，也发现大量日用品货物，包括胶桶及即弃餐碗。海关怀疑不法分子在重新包装私烟时，采用「内层藏私烟，外层放置杂货」的混装模式，企图掩人耳目，也减低运输途中被查获的风险。

海关税收罪案调查科税收调查第一组调查主任李嘉霖表示，由于案中部分破获的私烟牌子在本地市场并不常见，而且包装也与过往走私至海外货品相近，海关相信这批私烟主要是用作出口牟利。初步调查显示，被捕41岁男子是私烟集团骨干，负责物流及分销安排。海关强调会继续严厉打击走私活动，正深入追查涉案私烟的来源和去向，不排除会有更多人被捕。