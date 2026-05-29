天气酷热｜市民做足准备 一家大细涌清水湾 享受阳光与海滩

本港今日（5月29日）天气极端酷热，天文台更录得34.1度最高温度，是今年以来之最。其中在清水湾二滩，不少市民带同身边伴侣或一家大细，纷纷最足准备后，涌往沙滩消暑降温，「与阳光玩游戏」。天文台提醒市民高温天气下，户外活动时必须补充足够水分，如感不适应立刻求医。

市民谢先生见今日天气炎热，便带同小朋友和家人到清水湾二滩玩乐消遣，直言今日天气「真系好热，停车场行过嚟都湿晒」；黄先生一家带同幼儿到沙滩消暑，直言这是他们第一次带BB享受阳光与海滩，事前已做足准备，买齐小朋友专用的防晒物品等；另外陈先生和女伴郑小姐平时少晒太阳，亦趁今日到沙滩享受阳光，出门口时做足防晒，「谂住晒两三个钟就走」。

本港下午极端酷热，多处地区气温上升至35度或以上。截至下午四时，天文台录得最高气温34.1度，是今年以来的最高纪录。天文台提醒市民高温天气持续，补充足够水分。如感不适，立刻休息或求助，需要时尽快求医。